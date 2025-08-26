עוד על NEURON

Cerebrum DAO סֵמֶל

Cerebrum DAO מחיר (NEURON)

1 NEURON ל USDמחיר חי:

$0.00030182
$0.00030182
-19.20%1D
Cerebrum DAO (NEURON) טבלת מחירים חיה
Cerebrum DAO (NEURON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.03%

-19.20%

+36.62%

+36.62%

Cerebrum DAO (NEURON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEURONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURON השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -19.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+36.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cerebrum DAO (NEURON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Cerebrum DAO הוא $ 7.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEURON הוא 26.34B, עם היצע כולל של 86000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.96M.

Cerebrum DAO (NEURON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cerebrum DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCerebrum DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCerebrum DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cerebrum DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-19.20%
30 ימים$ 0+151.53%
60 ימים$ 0+217.23%
90 ימים$ 0--

מה זהCerebrum DAO (NEURON)

Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: - Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO - Voting on the terms under which each project can receive funds - Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.) - Voting on Cerebrum DAO treasury management policies The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

נייר לבן
האתר הרשמי

Cerebrum DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cerebrum DAO (NEURON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cerebrum DAO (NEURON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cerebrum DAO.

בדוק את Cerebrum DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

NEURON למטבעות מקומיים

Cerebrum DAO (NEURON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cerebrum DAO (NEURON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEURON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cerebrum DAO (NEURON)

כמה שווה Cerebrum DAO (NEURON) היום?
החי NEURONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEURON ל USD?
המחיר הנוכחי של NEURON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cerebrum DAO?
שווי השוק של NEURON הוא $ 7.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEURON?
ההיצע במחזור של NEURON הוא 26.34B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEURON?
‏‏NEURON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00152718 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEURON?
NEURON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NEURON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEURON הוא -- USD.
האם NEURON יעלה השנה?
NEURON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEURON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.