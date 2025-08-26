Cerebrum DAO (NEURON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00152718$ 0.00152718 $ 0.00152718 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.03% שינוי מחיר (1D) -19.20% שינוי מחיר (7D) +36.62% שינוי מחיר (7D) +36.62%

Cerebrum DAO (NEURON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEURONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00152718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURON השתנה ב -1.03% במהלך השעה האחרונה, -19.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+36.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cerebrum DAO (NEURON) מידע שוק

שווי שוק $ 7.95M$ 7.95M $ 7.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.96M$ 25.96M $ 25.96M אספקת מחזור 26.34B 26.34B 26.34B אספקה כוללת 86,000,000,000.0 86,000,000,000.0 86,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cerebrum DAO הוא $ 7.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEURON הוא 26.34B, עם היצע כולל של 86000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.96M.