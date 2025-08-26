עוד על CBM

Cerebrum מחיר (CBM)

1 CBM ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
Cerebrum (CBM) טבלת מחירים חיה
Cerebrum (CBM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.020536
$ 0.020536$ 0.020536

$ 0
$ 0$ 0

+1.08%

-6.66%

+5.50%

+5.50%

Cerebrum (CBM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CBM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.020536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBM השתנה ב +1.08% במהלך השעה האחרונה, -6.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cerebrum (CBM) מידע שוק

$ 19.99K
$ 19.99K$ 19.99K

--
----

$ 19.99K
$ 19.99K$ 19.99K

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,129.598413
999,948,129.598413 999,948,129.598413

שווי השוק הנוכחי של Cerebrum הוא $ 19.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBM הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999948129.598413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.99K.

Cerebrum (CBM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cerebrumל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCerebrum ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCerebrum ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cerebrumל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.66%
30 ימים$ 0+2.03%
60 ימים$ 0-2.96%
90 ימים$ 0--

מה זהCerebrum (CBM)

Introducing Cerebrum: a powerful ecosystem for Agentic AI, built on three core components: AI Agent Builder: Build, Customize, or Integrate Cerebrum's AI Agent Builder lets you create intelligent agents your way. Build from the ground up, customize existing templates, or bring your own agent (BYOA) like Deep Pavlov or ElizaOS. This component provides the foundation for your AI workforce, offering flexibility and control over agent creation. Hugging Face & Custom Tools: Open-Source Power and Data Access Cerebrum seamlessly integrates with Hugging Face, granting your agents access to the largest library of open-source Large Language Models (LLMs). This unlocks advanced AI capabilities, from natural language processing to code generation. Additionally, a custom framework enables agents to interact with your local data and live web data, expanding their knowledge and reach. Decentralized Hosting: Cost-Effective and Community-Powered Cerebrum's decentralized model hosting network distributes the computational load of running LLMs. Users contribute their devices, earning money while powering the network. This approach significantly reduces costs compared to traditional cloud services and makes powerful AI more accessible.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cerebrum (CBM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cerebrumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cerebrum (CBM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cerebrum (CBM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cerebrum.

בדוק את Cerebrum תחזית המחיר עכשיו‏!

CBM למטבעות מקומיים

Cerebrum (CBM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cerebrum (CBM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cerebrum (CBM)

כמה שווה Cerebrum (CBM) היום?
החי CBMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CBM ל USD?
המחיר הנוכחי של CBM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cerebrum?
שווי השוק של CBM הוא $ 19.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CBM?
ההיצע במחזור של CBM הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CBM?
‏‏CBM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.020536 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CBM?
CBM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CBM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CBM הוא -- USD.
האם CBM יעלה השנה?
CBM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CBM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cerebrum (CBM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.