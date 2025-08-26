Cerebrum (CBM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.020536 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.08% שינוי מחיר (1D) -6.66% שינוי מחיר (7D) +5.50%

Cerebrum (CBM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CBM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.020536, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBM השתנה ב +1.08% במהלך השעה האחרונה, -6.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cerebrum (CBM) מידע שוק

שווי שוק $ 19.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.99K אספקת מחזור 999.95M אספקה כוללת 999,948,129.598413

שווי השוק הנוכחי של Cerebrum הוא $ 19.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBM הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999948129.598413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.99K.