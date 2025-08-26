עוד על CDR

Central Doge Republic Meme סֵמֶל

Central Doge Republic Meme מחיר (CDR)

לא רשום

1 CDR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Central Doge Republic Meme (CDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:45:08 (UTC+8)

Central Doge Republic Meme (CDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Central Doge Republic Meme (CDR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CDR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Central Doge Republic Meme (CDR) מידע שוק

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

--
----

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

998.37M
998.37M 998.37M

998,370,200.462238
998,370,200.462238 998,370,200.462238

שווי השוק הנוכחי של Central Doge Republic Meme הוא $ 3.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CDR הוא 998.37M, עם היצע כולל של 998370200.462238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.58K.

Central Doge Republic Meme (CDR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Central Doge Republic Memeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCentral Doge Republic Meme ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCentral Doge Republic Meme ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Central Doge Republic Memeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-0.58%
60 ימים$ 0+18.00%
90 ימים$ 0--

מה זהCentral Doge Republic Meme (CDR)

CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself. CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Central Doge Republic Meme (CDR) משאב

האתר הרשמי

Central Doge Republic Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Central Doge Republic Meme (CDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Central Doge Republic Meme (CDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Central Doge Republic Meme.

בדוק את Central Doge Republic Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

CDR למטבעות מקומיים

Central Doge Republic Meme (CDR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Central Doge Republic Meme (CDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Central Doge Republic Meme (CDR)

כמה שווה Central Doge Republic Meme (CDR) היום?
החי CDRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CDR ל USD?
המחיר הנוכחי של CDR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Central Doge Republic Meme?
שווי השוק של CDR הוא $ 3.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CDR?
ההיצע במחזור של CDR הוא 998.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CDR?
‏‏CDR השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CDR?
CDR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CDR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CDR הוא -- USD.
האם CDR יעלה השנה?
CDR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CDR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:45:08 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.