Central African Republic Meme מחיר היום

מחיר Central African Republic Meme (CAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00291063, עם שינוי של 2.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAR ל USD הוא $ 0.00291063 לכל CAR.

Central African Republic Meme כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,890,133, עם היצע במחזור של 992.96M CAR. ב‑24 השעות האחרונות, CAR סחר בין $ 0.00280175 (נמוך) ל $ 0.00292074 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.775747, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00151543.

ביצועים לטווח קצר, CAR נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו +14.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.91K.

Central African Republic Meme (CAR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M נפח (24 שעות) $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M אספקת מחזור 992.96M 992.96M 992.96M אספקה כוללת 992,957,915.876973 992,957,915.876973 992,957,915.876973

שווי השוק הנוכחי של Central African Republic Meme הוא $ 2.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.91K. ההיצע במחזור של CAR הוא 992.96M, עם היצע כולל של 992957915.876973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.89M.