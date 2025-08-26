עוד על CNGN

Celo Nigerian Naira סֵמֶל

Celo Nigerian Naira מחיר (CNGN)

לא רשום

1 CNGN ל USDמחיר חי:

$0.0006514
$0.0006514$0.0006514
0.00%1D
mexc
USD
Celo Nigerian Naira (CNGN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:14:23 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

+0.49%

+0.49%

Celo Nigerian Naira (CNGN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CNGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNGN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celo Nigerian Naira (CNGN) מידע שוק

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

--
----

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

19.18M
19.18M 19.18M

19,180,108.13938664
19,180,108.13938664 19,180,108.13938664

שווי השוק הנוכחי של Celo Nigerian Naira הוא $ 12.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNGN הוא 19.18M, עם היצע כולל של 19180108.13938664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.49K.

Celo Nigerian Naira (CNGN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Celo Nigerian Nairaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCelo Nigerian Naira ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCelo Nigerian Naira ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Celo Nigerian Nairaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.01%
30 ימים$ 0+0.32%
60 ימים$ 0+1.14%
90 ימים$ 0--

מה זהCelo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Celo Nigerian Naira (CNGN) משאב

Celo Nigerian Nairaתחזית מחיר (USD)

Celo Nigerian Naira (CNGN) טוקנומיקה

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Celo Nigerian Naira (CNGN)

כמה שווה Celo Nigerian Naira (CNGN) היום?
החי CNGNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CNGN ל USD?
המחיר הנוכחי של CNGN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Celo Nigerian Naira?
שווי השוק של CNGN הוא $ 12.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CNGN?
ההיצע במחזור של CNGN הוא 19.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CNGN?
‏‏CNGN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CNGN?
CNGN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CNGN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CNGN הוא -- USD.
האם CNGN יעלה השנה?
CNGN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CNGN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Celo Nigerian Naira (CNGN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

