Celo Japanese Yen סֵמֶל

Celo Japanese Yen מחיר (CJPY)

לא רשום

1 CJPY ל USDמחיר חי:

$0.00678061
$0.00678061
0.00%1D
USD
Celo Japanese Yen (CJPY) טבלת מחירים חיה
Celo Japanese Yen (CJPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.08%

+0.01%

+0.01%

Celo Japanese Yen (CJPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00678061. במהלך 24 השעות האחרונות, CJPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00672657 לבין שיא של $ 0.00681971, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CJPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00700741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00660741.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CJPY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celo Japanese Yen (CJPY) מידע שוק

$ 27.70K
$ 27.70K

שווי השוק הנוכחי של Celo Japanese Yen הוא $ 27.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CJPY הוא 4.09M, עם היצע כולל של 4085050.919120385. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.70K.

Celo Japanese Yen (CJPY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Celo Japanese Yenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCelo Japanese Yen ל USDהיה . $ -0.0000045247.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCelo Japanese Yen ל USDהיה $ -0.0001463818.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Celo Japanese Yenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.08%
30 ימים$ -0.0000045247-0.06%
60 ימים$ -0.0001463818-2.15%
90 ימים$ 0--

מה זהCelo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Celo Japanese Yen (CJPY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Celo Japanese Yenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Celo Japanese Yen (CJPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Celo Japanese Yen (CJPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Celo Japanese Yen.

בדוק את Celo Japanese Yen תחזית המחיר עכשיו‏!

CJPY למטבעות מקומיים

Celo Japanese Yen (CJPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Celo Japanese Yen (CJPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CJPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Celo Japanese Yen (CJPY)

כמה שווה Celo Japanese Yen (CJPY) היום?
החי CJPYהמחיר ב USD הוא 0.00678061 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CJPY ל USD?
המחיר הנוכחי של CJPY ל USD הוא $ 0.00678061. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Celo Japanese Yen?
שווי השוק של CJPY הוא $ 27.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CJPY?
ההיצע במחזור של CJPY הוא 4.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CJPY?
‏‏CJPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00700741 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CJPY?
CJPY ‏‏רשם מחירATL של 0.00660741 USD.
מהו נפח המסחר של CJPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CJPY הוא -- USD.
האם CJPY יעלה השנה?
CJPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CJPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
