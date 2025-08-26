Celo Japanese Yen (CJPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00672657 גבוה 24 שעות $ 0.00681971 שיא כל הזמנים $ 0.00700741 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00660741 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.01%

Celo Japanese Yen (CJPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00678061. במהלך 24 השעות האחרונות, CJPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00672657 לבין שיא של $ 0.00681971, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CJPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00700741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00660741.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CJPY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celo Japanese Yen (CJPY) מידע שוק

שווי שוק $ 27.70K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.70K אספקת מחזור 4.09M אספקה כוללת 4,085,050.919120385

שווי השוק הנוכחי של Celo Japanese Yen הוא $ 27.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CJPY הוא 4.09M, עם היצע כולל של 4085050.919120385. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.70K.