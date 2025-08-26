Celo Euro (CEUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 שעות נמוך $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 גבוה 24 שעות $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 שיא כל הזמנים $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.236339$ 0.236339 $ 0.236339 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -0.40% שינוי מחיר (7D) +0.22% שינוי מחיר (7D) +0.22%

Celo Euro (CEUR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, CEUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.16 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CEURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.236339.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CEUR השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celo Euro (CEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 7.06M$ 7.06M $ 7.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M אספקת מחזור 6.04M 6.04M 6.04M אספקה כוללת 11,005,846.0 11,005,846.0 11,005,846.0

שווי השוק הנוכחי של Celo Euro הוא $ 7.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CEUR הוא 6.04M, עם היצע כולל של 11005846.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.86M.