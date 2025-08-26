עוד על CUSD

Celo Dollar סֵמֶל

Celo Dollar מחיר (CUSD)

לא רשום

1 CUSD ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
+0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Celo Dollar (CUSD) טבלת מחירים חיה
Celo Dollar (CUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.992664
$ 0.992664$ 0.992664
24 שעות נמוך
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
גבוה 24 שעות

$ 0.992664
$ 0.992664$ 0.992664

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.886584
$ 0.886584$ 0.886584

-0.29%

+0.13%

+0.11%

+0.11%

Celo Dollar (CUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992664 לבין שיא של $ 1.008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.886584.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSD השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celo Dollar (CUSD) מידע שוק

$ 35.60M
$ 35.60M$ 35.60M

--
----

$ 35.61M
$ 35.61M$ 35.61M

35.55M
35.55M 35.55M

35,553,967.1844835
35,553,967.1844835 35,553,967.1844835

שווי השוק הנוכחי של Celo Dollar הוא $ 35.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSD הוא 35.55M, עם היצע כולל של 35553967.1844835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.61M.

Celo Dollar (CUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Celo Dollarל USDהיה $ +0.0013478.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCelo Dollar ל USDהיה . $ +0.0009217000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCelo Dollar ל USDהיה $ +0.0028317000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Celo Dollarל USDהיה $ +0.0006358105382487.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0013478+0.13%
30 ימים$ +0.0009217000+0.09%
60 ימים$ +0.0028317000+0.28%
90 ימים$ +0.0006358105382487+0.06%

מה זהCelo Dollar (CUSD)

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Celo Dollar (CUSD) משאב

האתר הרשמי

Celo Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Celo Dollar (CUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Celo Dollar (CUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Celo Dollar.

בדוק את Celo Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

CUSD למטבעות מקומיים

Celo Dollar (CUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Celo Dollar (CUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Celo Dollar (CUSD)

כמה שווה Celo Dollar (CUSD) היום?
החי CUSDהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של CUSD ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Celo Dollar?
שווי השוק של CUSD הוא $ 35.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUSD?
ההיצע במחזור של CUSD הוא 35.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUSD?
‏‏CUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUSD?
CUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.886584 USD.
מהו נפח המסחר של CUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUSD הוא -- USD.
האם CUSD יעלה השנה?
CUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.