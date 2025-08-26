Celo Dollar (CUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.992664 $ 0.992664 $ 0.992664 24 שעות נמוך $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.992664$ 0.992664 $ 0.992664 גבוה 24 שעות $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 שיא כל הזמנים $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.886584$ 0.886584 $ 0.886584 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +0.11%

Celo Dollar (CUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992664 לבין שיא של $ 1.008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.886584.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSD השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celo Dollar (CUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 35.60M$ 35.60M $ 35.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.61M$ 35.61M $ 35.61M אספקת מחזור 35.55M 35.55M 35.55M אספקה כוללת 35,553,967.1844835 35,553,967.1844835 35,553,967.1844835

שווי השוק הנוכחי של Celo Dollar הוא $ 35.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSD הוא 35.55M, עם היצע כולל של 35553967.1844835. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.61M.