Celium (SN51) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 19.96 $ 19.96 $ 19.96 24 שעות נמוך $ 22.74 $ 22.74 $ 22.74 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 19.96$ 19.96 $ 19.96 גבוה 24 שעות $ 22.74$ 22.74 $ 22.74 שיא כל הזמנים $ 37.11$ 37.11 $ 37.11 המחיר הנמוך ביותר $ 19.77$ 19.77 $ 19.77 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.32% שינוי מחיר (1D) -12.25% שינוי מחיר (7D) -3.57% שינוי מחיר (7D) -3.57%

Celium (SN51) המחיר בזמן אמת של הוא $19.96. במהלך 24 השעות האחרונות, SN51 נסחר בטווח שבין שפל של $ 19.96 לבין שיא של $ 22.74, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN51השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 37.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 19.77.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN51 השתנה ב -3.32% במהלך השעה האחרונה, -12.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Celium (SN51) מידע שוק

שווי שוק $ 40.45M$ 40.45M $ 40.45M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.45M$ 40.45M $ 40.45M אספקת מחזור 2.02M 2.02M 2.02M אספקה כוללת 2,018,058.589081615 2,018,058.589081615 2,018,058.589081615

שווי השוק הנוכחי של Celium הוא $ 40.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN51 הוא 2.02M, עם היצע כולל של 2018058.589081615. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.45M.