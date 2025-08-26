Cedar the Goat (CEDAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00174949$ 0.00174949 $ 0.00174949 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001335$ 0.00001335 $ 0.00001335 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +16.56% שינוי מחיר (7D) +16.56%

Cedar the Goat (CEDAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002339. במהלך 24 השעות האחרונות, CEDAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CEDARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174949, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001335.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CEDAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cedar the Goat (CEDAR) מידע שוק

שווי שוק $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K אספקת מחזור 998.96M 998.96M 998.96M אספקה כוללת 998,963,288.32042 998,963,288.32042 998,963,288.32042

שווי השוק הנוכחי של Cedar the Goat הוא $ 23.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CEDAR הוא 998.96M, עם היצע כולל של 998963288.32042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.36K.