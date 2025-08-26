עוד על CEDAR

Cedar the Goat סֵמֶל

Cedar the Goat מחיר (CEDAR)

לא רשום

1 CEDAR ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Cedar the Goat (CEDAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:03:08 (UTC+8)

Cedar the Goat (CEDAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174949
$ 0.00174949$ 0.00174949

$ 0.00001335
$ 0.00001335$ 0.00001335

--

--

+16.56%

+16.56%

Cedar the Goat (CEDAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002339. במהלך 24 השעות האחרונות, CEDAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CEDARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174949, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001335.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CEDAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cedar the Goat (CEDAR) מידע שוק

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

--
----

$ 23.36K
$ 23.36K$ 23.36K

998.96M
998.96M 998.96M

998,963,288.32042
998,963,288.32042 998,963,288.32042

שווי השוק הנוכחי של Cedar the Goat הוא $ 23.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CEDAR הוא 998.96M, עם היצע כולל של 998963288.32042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.36K.

Cedar the Goat (CEDAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cedar the Goatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCedar the Goat ל USDהיה . $ +0.0000005983.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCedar the Goat ל USDהיה $ +0.0000071185.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cedar the Goatל USDהיה $ -0.000015015110057361535.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000005983+2.56%
60 ימים$ +0.0000071185+30.43%
90 ימים$ -0.000015015110057361535-39.09%

מה זהCedar the Goat (CEDAR)

In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Cedar the Goat (CEDAR) משאב

האתר הרשמי

Cedar the Goatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cedar the Goat (CEDAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cedar the Goat (CEDAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cedar the Goat.

בדוק את Cedar the Goat תחזית המחיר עכשיו‏!

CEDAR למטבעות מקומיים

Cedar the Goat (CEDAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cedar the Goat (CEDAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CEDAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cedar the Goat (CEDAR)

כמה שווה Cedar the Goat (CEDAR) היום?
החי CEDARהמחיר ב USD הוא 0.00002339 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CEDAR ל USD?
המחיר הנוכחי של CEDAR ל USD הוא $ 0.00002339. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cedar the Goat?
שווי השוק של CEDAR הוא $ 23.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CEDAR?
ההיצע במחזור של CEDAR הוא 998.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CEDAR?
‏‏CEDAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00174949 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CEDAR?
CEDAR ‏‏רשם מחירATL של 0.00001335 USD.
מהו נפח המסחר של CEDAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CEDAR הוא -- USD.
האם CEDAR יעלה השנה?
CEDAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CEDAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:03:08 (UTC+8)

