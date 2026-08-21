CC0 COMPANY מחיר היום

מחיר CC0 COMPANY (CC0COMPANY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CC0COMPANY ל USD הוא $ 0 לכל CC0COMPANY.

CC0 COMPANY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,398, עם היצע במחזור של 574.53M CC0COMPANY. ב‑24 השעות האחרונות, CC0COMPANY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00354715, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CC0COMPANY נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +26.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CC0 COMPANY (CC0COMPANY) מידע שוק

שווי שוק $ 25.40K$ 25.40K $ 25.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.21K$ 44.21K $ 44.21K אספקת מחזור 574.53M 574.53M 574.53M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CC0 COMPANY הוא $ 25.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CC0COMPANY הוא 574.53M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.21K.