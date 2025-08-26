עוד על CWC

CatWifCap סֵמֶל

CatWifCap מחיר (CWC)

1 CWC ל USDמחיר חי:

-5.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
CatWifCap (CWC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:02:38 (UTC+8)

CatWifCap (CWC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.07%

-5.71%

+3.68%

+3.68%

CatWifCap (CWC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CWC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CWCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CWC השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -5.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CatWifCap (CWC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של CatWifCap הוא $ 42.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.15K.

CatWifCap (CWC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CatWifCapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCatWifCap ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCatWifCap ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CatWifCapל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.71%
30 ימים$ 0+46.35%
60 ימים$ 0+109.83%
90 ימים$ 0--

מה זהCatWifCap (CWC)

CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CatWifCap (CWC) משאב

האתר הרשמי

CatWifCapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CatWifCap (CWC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CatWifCap (CWC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CatWifCap.

בדוק את CatWifCap תחזית המחיר עכשיו‏!

CWC למטבעות מקומיים

CatWifCap (CWC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CatWifCap (CWC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CWC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CatWifCap (CWC)

כמה שווה CatWifCap (CWC) היום?
החי CWCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CWC ל USD?
המחיר הנוכחי של CWC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CatWifCap?
שווי השוק של CWC הוא $ 42.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CWC?
ההיצע במחזור של CWC הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CWC?
‏‏CWC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CWC?
CWC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CWC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CWC הוא -- USD.
האם CWC יעלה השנה?
CWC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CWC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
CatWifCap (CWC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.