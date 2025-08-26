CATULU (CATULU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0008154 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000747 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.59%

CATULU (CATULU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000931. במהלך 24 השעות האחרונות, CATULU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATULUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0008154, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000747.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATULU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CATULU (CATULU) מידע שוק

שווי שוק $ 9.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.31K אספקת מחזור 999.76M אספקה כוללת 999,759,655.17004

שווי השוק הנוכחי של CATULU הוא $ 9.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATULU הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999759655.17004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.31K.