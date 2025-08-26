catownkimono (COK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.74% שינוי מחיר (1D) -0.48% שינוי מחיר (7D) -3.90% שינוי מחיר (7D) -3.90%

catownkimono (COK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COK השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -0.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

catownkimono (COK) מידע שוק

שווי שוק $ 268.50K$ 268.50K $ 268.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 268.50K$ 268.50K $ 268.50K אספקת מחזור 998.44B 998.44B 998.44B אספקה כוללת 998,435,490,620.02 998,435,490,620.02 998,435,490,620.02

שווי השוק הנוכחי של catownkimono הוא $ 268.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COK הוא 998.44B, עם היצע כולל של 998435490620.02. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 268.50K.