מחיר CatInBox (CATINBOX) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATINBOX ל USD הוא -- לכל CATINBOX.

CatInBox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,913.57, עם היצע במחזור של 999.25M CATINBOX. ב‑24 השעות האחרונות, CATINBOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATINBOX נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CatInBox (CATINBOX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K אספקת מחזור 999.25M 999.25M 999.25M אספקה כוללת 999,248,934.004373 999,248,934.004373 999,248,934.004373

