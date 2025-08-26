Cathena Gold (CGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000294 $ 0.00000294 $ 0.00000294 24 שעות נמוך $ 0.00000319 $ 0.00000319 $ 0.00000319 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000294$ 0.00000294 $ 0.00000294 גבוה 24 שעות $ 0.00000319$ 0.00000319 $ 0.00000319 שיא כל הזמנים $ 0.0001359$ 0.0001359 $ 0.0001359 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000279$ 0.00000279 $ 0.00000279 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -4.78% שינוי מחיר (7D) -1.27% שינוי מחיר (7D) -1.27%

Cathena Gold (CGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000303. במהלך 24 השעות האחרונות, CGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000294 לבין שיא של $ 0.00000319, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0001359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000279.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGO השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -4.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cathena Gold (CGO) מידע שוק

שווי שוק $ 37.19K$ 37.19K $ 37.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 332.98K$ 332.98K $ 332.98K אספקת מחזור 12.26B 12.26B 12.26B אספקה כוללת 109,777,734,614.0 109,777,734,614.0 109,777,734,614.0

שווי השוק הנוכחי של Cathena Gold הוא $ 37.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGO הוא 12.26B, עם היצע כולל של 109777734614.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.98K.