Cathena Gold סֵמֶל

Cathena Gold מחיר (CGO)

לא רשום

1 CGO ל USDמחיר חי:

--
----
-4.80%1D
mexc
USD
Cathena Gold (CGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:02:07 (UTC+8)

Cathena Gold (CGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000294
$ 0.00000294$ 0.00000294
24 שעות נמוך
$ 0.00000319
$ 0.00000319$ 0.00000319
גבוה 24 שעות

$ 0.00000294
$ 0.00000294$ 0.00000294

$ 0.00000319
$ 0.00000319$ 0.00000319

$ 0.0001359
$ 0.0001359$ 0.0001359

$ 0.00000279
$ 0.00000279$ 0.00000279

+0.49%

-4.78%

-1.27%

-1.27%

Cathena Gold (CGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000303. במהלך 24 השעות האחרונות, CGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000294 לבין שיא של $ 0.00000319, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0001359, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000279.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGO השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -4.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cathena Gold (CGO) מידע שוק

$ 37.19K
$ 37.19K$ 37.19K

--
----

$ 332.98K
$ 332.98K$ 332.98K

12.26B
12.26B 12.26B

109,777,734,614.0
109,777,734,614.0 109,777,734,614.0

שווי השוק הנוכחי של Cathena Gold הוא $ 37.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGO הוא 12.26B, עם היצע כולל של 109777734614.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.98K.

Cathena Gold (CGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cathena Goldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCathena Gold ל USDהיה . $ -0.0000005604.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCathena Gold ל USDהיה $ -0.0000005367.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cathena Goldל USDהיה $ -0.0000038044804657073895.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.78%
30 ימים$ -0.0000005604-18.49%
60 ימים$ -0.0000005367-17.71%
90 ימים$ -0.0000038044804657073895-55.66%

מה זהCathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cathena Gold (CGO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cathena Goldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cathena Gold (CGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cathena Gold (CGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cathena Gold.

בדוק את Cathena Gold תחזית המחיר עכשיו‏!

CGO למטבעות מקומיים

Cathena Gold (CGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cathena Gold (CGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cathena Gold (CGO)

כמה שווה Cathena Gold (CGO) היום?
החי CGOהמחיר ב USD הוא 0.00000303 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGO ל USD?
המחיר הנוכחי של CGO ל USD הוא $ 0.00000303. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cathena Gold?
שווי השוק של CGO הוא $ 37.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGO?
ההיצע במחזור של CGO הוא 12.26B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGO?
‏‏CGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0001359 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGO?
CGO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000279 USD.
מהו נפח המסחר של CGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGO הוא -- USD.
האם CGO יעלה השנה?
CGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.