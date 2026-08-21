Catgirl מחיר היום

מחיר Catgirl (CATGIRL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATGIRL ל USD הוא $ 0 לכל CATGIRL.

Catgirl כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 224,323, עם היצע במחזור של 35,672.68T CATGIRL. ב‑24 השעות האחרונות, CATGIRL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATGIRL נע ב +0.90% בשעה האחרונה ו +15.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Catgirl (CATGIRL) מידע שוק

שווי שוק $ 224.32K$ 224.32K $ 224.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 231.31K$ 231.31K $ 231.31K אספקת מחזור 35,672.68T 35,672.68T 35,672.68T אספקה כוללת 3.67840820070997e+16 3.67840820070997e+16 3.67840820070997e+16

שווי השוק הנוכחי של Catgirl הוא $ 224.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATGIRL הוא 35,672.68T, עם היצע כולל של 3.67840820070997e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.31K.