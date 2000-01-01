מה ההבדל בין אקוסיסטם לבין סקטור קריפטו?

אקוסיסטם (כמו אקוסיסטם Solana) כולל את כל היישומים המבוזרים והטוקנים שנבנו על גבי בלוקצ׳יין בסיסי מסוים. סקטור או מקרה שימוש (כמו המטאוורס או RWA) מקבץ טוקנים לפי הפונקציה התעשייתית שלהם, ללא תלות ברשת שבה הם פועלים.