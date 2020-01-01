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טוקנים מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

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מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04636
-1.32%
+0.31%
+4.14%
$ 100.14M
$ 3.62M

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 1 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $100.14M.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, ZAMA הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 0.31% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 1 מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי פופולריים כוללים ZAMA. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $100.14M. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של רשת זאמה גייטוויי יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.