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טוקנים מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
$ 87.36
+0.61%
+4.09%
+21.19%
$ 168.61M
$ 1.43K
2
$ 769.44
+0.02%
-0.61%
-1.65%
$ 166.40M
$ 92.71
3
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 102.76
-0.17%
+0.00%
+2.52%
$ 153.00M
$ 112.77K
4
$ 98.44
+0.62%
-1.91%
+2.81%
$ 144.55M
$ 889.87
5
$ 218.34
+0.08%
-0.14%
-3.04%
$ 142.72M
$ 383.82
6
$ 349.28
+0.42%
+0.25%
+2.09%
$ 136.09M
$ 209.23
7
$ 342.33
+0.02%
-0.70%
-1.85%
$ 132.03M
$ 188.16
8
$ 181.35
+0.90%
+6.02%
+20.71%
$ 82.40M
$ 913.95
9
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 39.69
0.00%
-0.02%
+0.30%
$ 82.36M
$ 1.46K
10
$ 549.16
-0.11%
-0.17%
-7.25%
$ 78.28M
$ 141.60
11
$ 261.32
+0.14%
-1.70%
-0.82%
$ 58.73M
$ 236.04
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 119.69
+0.66%
+0.11%
+27.87%
$ 53.43M
$ 4.69M
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 716.0
+0.18%
-0.00%
-2.20%
$ 33.82M
$ 1.33M
14
$ 272.98
-0.08%
+0.21%
-1.09%
$ 31.20M
$ 196.58
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03381
+0.42%
+2.34%
+15.46%
$ 28.68M
$ 2.03M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,618.63
+0.76%
+0.00%
-2.22%
$ 11.86M
$ 173.92K
17
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 92.85
+0.17%
-0.00%
-9.41%
$ 9.39M
$ 263.83K
18
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 417.79
-0.16%
+0.02%
+3.93%
$ 8.71M
$ 487.60K
19
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 166.86
+0.12%
+0.02%
+0.23%
$ 8.54M
$ 739.98K
20
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 483.38
+0.22%
-0.00%
-2.75%
$ 7.00M
$ 120.02K
21
$ 134.96
-0.01%
-2.39%
-3.14%
$ 6.58M
$ 1.54K
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 251.56
+0.03%
+0.04%
+13.58%
$ 4.85M
$ 77.78K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 474.26
+0.50%
+0.01%
-7.21%
$ 3.75M
$ 217.39K
24
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 69.43
0.00%
-0.06%
-7.83%
$ 3.72M
$ 58.91K
25
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 369.44
+0.09%
0.00%
-6.60%
$ 3.30M
$ 190.23K
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 416.53
-1.31%
-0.00%
-24.22%
$ 3.27M
$ 28.74K
27
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 142.01
+0.13%
-0.04%
-7.38%
$ 2.46M
$ 11.62K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 174.07
+0.02%
+0.00%
+1.13%
$ 2.07M
$ 103.13K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 160.33
0.00%
-0.00%
-1.04%
$ 1.95M
$ 74.31
30
$ 312.18
-0.14%
-1.45%
+1.91%
$ 1.88M
$ 183.91
31
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 388.14
+0.04%
-0.00%
+0.09%
$ 1.79M
$ 262.58K
32
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 22.12
+1.05%
+0.03%
+22.55%
$ 1.68M
$ 935.23
33
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 500.67
0.00%
-0.00%
-0.21%
$ 1.61M
$ 17.84K
34
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 79.95
-0.74%
-0.00%
-0.07%
$ 1.28M
$ 5.63K
35
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 208.57
-0.01%
-0.00%
+3.23%
$ 1.20M
$ 1.21K
36
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 62.36
-0.08%
+0.03%
+7.42%
$ 1.16M
$ 19.93K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 237.13
0.00%
-0.02%
+3.21%
$ 1.02M
$ 2.49K
38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,249.38
-0.04%
-0.02%
+6.21%
$ 931.47K
$ 97.16K
39
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 18.18
0.00%
-0.00%
-3.40%
$ 888.80K
$ 32.30K
40
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 166.37
0.00%
+0.01%
+3.92%
$ 796.42K
$ 10.40K
41
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 111.57
0.00%
-0.01%
-2.25%
$ 688.87K
$ 72.92K
42
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 3.94
-0.25%
+0.14%
+29.18%
$ 663.99K
$ 113.29K
43
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
44
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,824.84
0.00%
--
-0.22%
$ 631.74K
$ 39.71
45
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
46
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 191.81
0.00%
--
-12.50%
$ 614.26K
$ 3.91K
47
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 63.75
0.00%
-0.00%
+4.94%
$ 550.69K
$ 11.68
48
AppLovin xStock
AppLovin xStock
APPX
$ 315.9
0.00%
-0.00%
-0.62%
$ 528.33K
$ 1.57K
49
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 46.2
0.00%
-0.01%
+2.53%
$ 522.92K
$ 1.63K
50
TON xStock
TON xStock
TONXX
$ 2.77
0.00%
+0.04%
+0.73%
$ 482.82K
$ 1.19K

שאלות נפוצות

מהם מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 97 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $1.60B.
מהו הטוקן בעל מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, COINX הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 6.02% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 97 מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks פופולריים כוללים CRCLX, SPYX, STRCX. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $1.60B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת האקולוגית של BackedFi xStocks יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.