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טוקנים סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 512.68K
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.997692
0.00%
--
+0.17%
$ 26.70M
$ 865.99
3
Citrea USD
Citrea USD
CTUSD
$ 0.997592
+0.10%
-0.00%
-0.08%
$ 6.61M
$ 44.35K
4
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.004
+0.10%
-0.00%
+0.30%
$ 2.09M
$ 102.48K
5
STBL USST
STBL USST
USST
$ 0.999068
0.00%
--
-0.03%
$ 1.15M
$ 4.00K
6
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.005
0.00%
0.00%
-0.89%
$ 1.02M
$ 16.78
7
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1.11
0.00%
--
0.00%
$ 718.09K
$ 292.47
8
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 1.082
+0.93%
+0.08%
+8.30%
$ 378.66K
$ 62.08K

שאלות נפוצות

מהם סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 8 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $2.19B.
מהו הטוקן בעל סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, MANTRAUSD הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 0.08% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 8 סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי פופולריים כוללים USDY, USDO, CTUSD. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $2.19B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום סטייבלקוין מגובה על ידי משרד האוצר האמריקאי יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.