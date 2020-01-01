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טוקנים Tokenized Non-US Government Securities מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר Tokenized Non-US Government Securities בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.241074
+0.06%
0.00%
+1.14%
$ 201.99K
$ 632.10
2
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.44
0.00%
--
+1.41%
$ 179.57K
$ 1.08K

שאלות נפוצות

מהם Tokenized Non-US Government Securities טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
Tokenized Non-US Government Securities טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 2 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $381.57K.
מהו הטוקן בעל Tokenized Non-US Government Securities הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין Tokenized Non-US Government Securities הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, TESOURO הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה Tokenized Non-US Government Securities טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 2 Tokenized Non-US Government Securities טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים Tokenized Non-US Government Securities פופולריים כוללים TESOURO, GILTS. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של Tokenized Non-US Government Securities הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל Tokenized Non-US Government Securities הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $381.57K. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום Tokenized Non-US Government Securities יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.