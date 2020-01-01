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טוקנים Tokenized Money Market Fund (MMFs) מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר Tokenized Money Market Fund (MMFs) בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.74B
--
2
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.08M
--
3
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,993.32
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 47.95M
--

שאלות נפוצות

מהם Tokenized Money Market Fund (MMFs) טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
Tokenized Money Market Fund (MMFs) טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 3 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $2.84B.
מהו הטוקן בעל Tokenized Money Market Fund (MMFs) הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין Tokenized Money Market Fund (MMFs) הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, BUIDL הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה Tokenized Money Market Fund (MMFs) טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 3 Tokenized Money Market Fund (MMFs) טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים Tokenized Money Market Fund (MMFs) פופולריים כוללים BUIDL, BRSRV, FIUSD. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של Tokenized Money Market Fund (MMFs) הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל Tokenized Money Market Fund (MMFs) הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $2.84B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום Tokenized Money Market Fund (MMFs) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.