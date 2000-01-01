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טוקנים Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
$ 769.2
+0.02%
-0.61%
-1.65%
$ 166.40M
$ 92.71
2
$ 774.51
+0.07%
-0.61%
-1.60%
$ 69.65M
$ 70.81
3
$ 770.14
+0.06%
-0.67%
-1.73%
$ 42.63M
$ 1.73K
4
$ 717.17
+0.12%
-0.28%
-2.26%
$ 36.11M
$ 99.51
5
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 716.0
+0.18%
-0.00%
-2.20%
$ 33.82M
$ 1.33M
6
$ 62.4
+0.06%
+3.60%
+6.79%
$ 28.20M
$ 2.08K
7
$ 85.78
+0.15%
-0.17%
+0.08%
$ 19.04M
$ 685.29
8
$ 104.02
+0.18%
+0.67%
-1.17%
$ 17.64M
$ 562.65
9
$ 101.07
+0.01%
-0.55%
-0.48%
$ 14.30M
$ 568.71
10
$ 85.85
-0.02%
+1.69%
+4.46%
$ 13.64M
$ 663.40
11
$ 168.61
+0.08%
-1.37%
-2.14%
$ 12.70M
$ 338.27
12
$ 109.96
+0.41%
-0.15%
-1.64%
$ 11.50M
$ 523.55
13
$ 111.88
+0.02%
0.00%
-0.77%
$ 11.21M
$ 510.43
14
$ 83.39
+0.04%
+1.20%
+0.51%
$ 10.04M
$ 668.34
15
$ 488.66
+0.17%
-0.38%
-2.63%
$ 9.29M
$ 112.23
16
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2979
-0.07%
+11.17%
+16.89%
$ 8.95M
$ 99.52K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 417.79
-0.16%
+0.02%
+3.93%
$ 8.71M
$ 487.60K
18
$ 68.29
+0.19%
+1.57%
+0.85%
$ 7.64M
$ 853.98
19
$ 226.96
-0.14%
-1.09%
-2.39%
$ 5.59M
$ 243.98
20
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 69.43
0.00%
-0.06%
-7.83%
$ 3.72M
$ 58.91K
21
$ 301.4
+0.03%
-0.86%
-1.65%
$ 3.50M
$ 182.94
22
$ 102.21
0.00%
+0.03%
+0.68%
$ 3.36M
$ 541.03
23
$ 76.78
-0.23%
-1.48%
-3.21%
$ 3.10M
$ 728.77
24
$ 90.08
+0.06%
+1.60%
+5.85%
$ 2.45M
$ 1.07K
25
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 388.14
+0.04%
-0.00%
+0.09%
$ 1.79M
$ 262.58K
26
$ 181.86
+0.28%
+2.09%
+0.59%
$ 1.11M
$ 511.16
27
$ 78.51
-0.03%
-0.88%
-1.75%
$ 1.03M
$ 724.98
28
$ 528.69
+0.25%
+1.33%
-3.90%
$ 852.45K
$ 108.59
29
$ 418.72
+0.02%
+1.67%
+4.80%
$ 820.64K
$ 132.88
30
$ 126.37
+0.76%
+3.36%
-12.82%
$ 654.25K
$ 592.49
31
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
32
DeFi
DeFi
DEFI
$ 0.000133
-0.23%
+6.00%
+9.50%
$ 480.84K
$ 202.17M
33
TBLL xStock
TBLL xStock
TBLLX
$ 106.42
0.00%
+0.01%
-0.09%
$ 327.66K
$ 669.57
34
Core MSCI Emerging Markets xStock
Core MSCI Emerging Markets xStock
IEMGX
$ 80.51
0.00%
--
-1.14%
$ 254.03K
$ 213.79
35
$ 123.16
-0.23%
+1.10%
+2.18%
$ 253.44K
$ 461.55
36
Schwab International Equity xStock
Schwab International Equity xStock
SCHFX
$ 28.42
0.00%
--
-1.18%
$ 185.83K
$ 77.61
37
$ 4.527
-0.94%
-3.56%
+11.05%
$ 78.80K
$ 11.96K
38
$ 26.14
-0.15%
+0.23%
+2.79%
$ 27.18K
$ 2.10K
39
$ 49.64
-0.38%
-0.54%
-1.30%
$ 17.51K
$ 1.23K
40
$ 238.64
-0.08%
-3.76%
-5.42%
$ 12.06K
$ 226.42
41
$ 95.5
+0.30%
+0.41%
-3.01%
$ 7.31K
$ 603.20
42
$ 169.64
+0.16%
+3.64%
+6.51%
$ 3.33K
$ 348.67
43
$ 59.2
+0.14%
+4.05%
+2.84%
--
$ 1.17K
44
$ 44.14
-0.27%
-2.18%
-2.05%
--
$ 1.27K

שאלות נפוצות

מהם Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 44 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $551.70M.
מהו הטוקן בעל Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, EWT הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 11.17% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 44 Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) פופולריים כוללים SPYX, IVVON, SPYON. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $551.70M. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.