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טוקנים Robinhood Chain Stocks Ecosystem מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר Robinhood Chain Stocks Ecosystem בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
ELF
ELF
ELF
$ 0.05004
-0.24%
+10.26%
-12.03%
$ 40.99M
$ 1.20M
2
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.26982
-1.54%
-0.38%
-26.64%
$ 38.71M
$ 434.51K
3
SATS
SATS
SATS
$ 0.00000001223
-0.36%
+11.18%
+15.64%
$ 25.51M
$ 7.89T
4
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002995
+0.40%
+6.39%
+10.58%
$ 12.77M
$ 20.95M
5
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.0097
-2.40%
+11.39%
-17.19%
$ 11.38M
$ 14.08M
6
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2977
+0.17%
+11.15%
+16.30%
$ 8.90M
$ 97.06K
7
GME
GME
GME
$ 0.0003951
+3.11%
+4.64%
+13.02%
$ 2.76M
$ 152.14M
8
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001455
+0.21%
-8.29%
-0.97%
$ 142.69K
$ 372.51M
9
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.005382
+0.02%
+0.65%
+8.33%
$ 126.58K
$ 1.59M

שאלות נפוצות

מהם Robinhood Chain Stocks Ecosystem טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
Robinhood Chain Stocks Ecosystem טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 9 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $141.30M.
מהו הטוקן בעל Robinhood Chain Stocks Ecosystem הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין Robinhood Chain Stocks Ecosystem הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, BB הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 11.39% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה Robinhood Chain Stocks Ecosystem טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 9 Robinhood Chain Stocks Ecosystem טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים Robinhood Chain Stocks Ecosystem פופולריים כוללים ELF, ON, SATS. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של Robinhood Chain Stocks Ecosystem הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל Robinhood Chain Stocks Ecosystem הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $141.30M. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום Robinhood Chain Stocks Ecosystem יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.