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טוקנים מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00053
0,00%
-0,03%
-0,04%
$ 74,83B
$ 123,90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 75.937
+0,06%
+8,23%
+19,31%
$ 8,77B
$ 3,45
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 11,095
+1,36%
+4,67%
+17,40%
$ 7,24B
$ 118,05K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,691
+0,54%
+5,07%
+17,07%
$ 591,13M
$ 559,21K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2.356,32
+0,54%
+0,05%
+25,73%
$ 146,18M
$ 787,24K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999848
+0,01%
0,00%
-0,02%
$ 114,71M
$ 3,61M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0,003695
+0,25%
+5,15%
+8,32%
$ 36,73M
$ 16,97M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,3052
+0,26%
+3,71%
+4,21%
$ 26,87M
$ 197,38K
9
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,1102
0,00%
+3,98%
+9,92%
$ 22,96M
$ 420,47K
10
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,084675
+0,64%
+0,04%
+12,43%
$ 21,09M
$ 8,77M
11
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2.897,67
+0,20%
+0,05%
+25,75%
$ 19,76M
$ 4,60
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,302798
+0,45%
+0,04%
+3,89%
$ 16,33M
$ 128,99K
13
balancer
balancer
BAL
$ 0,11446
+0,84%
+2,62%
+8,01%
$ 7,99M
$ 486,56K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0,008729
+0,32%
+4,86%
+7,09%
$ 6,63M
$ 6,58M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,713667
0,00%
+0,00%
+0,87%
$ 2,25M
$ 548,75
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0,078118
+0,20%
+0,06%
+20,81%
$ 428,91K
$ 12,73
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0,00030438
0,00%
--
0,00%
$ 24,72K
$ 4,46

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 17 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $91.86B.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, WBTC הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 8.23% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 17 מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM פופולריים כוללים USDC, WBTC, LINK. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $91.86B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של פוליגוון zkEVM יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.