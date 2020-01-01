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טוקנים מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00053
0.00%
-0.03%
-0.04%
$ 74.83B
$ 123.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 11.014
+1.36%
+4.67%
+17.40%
$ 7.24B
$ 118.05K
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 2,362.54
+0.17%
+0.05%
+26.63%
$ 43.36M
$ 875.95K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974521
-0.09%
0.00%
-0.04%
$ 11.57M
$ 5.63K
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 663.8
+0.21%
+0.06%
+6.97%
$ 2.41M
$ 13.40
6
Bridged WAVAX
Bridged WAVAX
WAVAX
$ 5.71
+0.18%
+0.12%
+26.33%
$ 178.19K
$ 2.97K
7
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.0008977
+0.05%
+0.02%
+16.79%
$ 76.25K
$ 8.19

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 7 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $82.13B.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, LINK הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 4.67% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 7 מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) פופולריים כוללים USDC, LINK, WETH. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $82.13B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית מילקומדה (קרדאנו) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.