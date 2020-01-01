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טוקני Internet of Things ‏(IoT) מובילים לפי שווי שוק

בלוקצ'יינים של IoT מאפשרים העברת נתונים מאובטחת וללא צורך באמון בין מכשירים פיזיים מחוברים ומכונות חכמות. רשתות אלו משתמשות בפנקסים מבוזרים כדי להבטיח שלמות נתונים ולאפשר מיקרו-עסקאות אוטומטיות בכלכלות מכונה-למכונה (M2M). טוקנים בתחום זה משמשים לתשלום עבור רוחב פס ברשת, לתמרוץ שיתוף נתונים ולהפעלת תשתיות של ערים חכמות.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.005248
+0.52%
+8.95%
+16.68%
$ 452.28M
$ 13.07M
2
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.004098
+2.85%
+12.11%
+3.75%
$ 203.71M
$ 22.98M
3
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00414426
+0.10%
+0.02%
+4.15%
$ 76.40M
$ 2.91M
4
IO
IO
IO
$ 0.13145
+0.79%
+7.16%
+15.23%
$ 46.11M
$ 2.53M
5
XYO
XYO
XYO
$ 0.00314
+0.33%
+1.65%
+1.99%
$ 42.51M
$ 18.33M
6
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1847
+0.38%
+8.30%
+8.56%
$ 34.51M
$ 404.04K
7
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002772
+0.14%
+6.40%
+5.87%
$ 26.38M
$ 23.88M
8
MVL
MVL
MVL
$ 0.00078668
-0.98%
+0.05%
+9.25%
$ 21.87M
$ 154.03K
9
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00007432
+0.64%
+22.01%
+27.31%
$ 3.06M
$ 1.42B
10
OCTA
OCTA
OCTA
$ 0.04584
+2.34%
-11.73%
-2.28%
$ 1.83M
$ 242.25K
11
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0.00209977
+0.14%
+0.06%
+17.68%
$ 1.70M
$ 256.29K
12
Chirp
Chirp
CHIRP
$ 0.006006
+0.55%
+7.96%
+34.51%
$ 631.94K
$ 4.32M
13
XNET Mobile
XNET Mobile
XNET
$ 0.0015388
+0.07%
+0.01%
-6.52%
$ 617.15K
$ 1.88K
14
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00102
-4.67%
-9.73%
-33.77%
$ 487.24K
$ 3.07M
15
Streamr XDATA
Streamr XDATA
XDATA
$ 0.0002144
0.00%
--
-3.75%
$ 211.64K
$ 36.63
16
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
17
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01273506
0.00%
-0.07%
-34.42%
$ 89.15K
$ 2.23K

שאלות נפוצות

מהו תחום הקריפטו של Internet of Things ‏(IoT)?
תחום הקריפטו של Internet of Things ‏(IoT) מתמקד ברשתות בלוקצ'יין שנועדו לאפשר העברת נתונים מאובטחת וללא צורך באמון ומיקרו-עסקאות אוטומטיות בין מכשירים פיזיים מחוברים ומכונות חכמות.
כיצד טכנולוגיית הבלוקצ'יין משפרת רשתות Internet of Things ‏(IoT)?
טכנולוגיית הבלוקצ'יין משפרת רשתות IoT על ידי מתן פנקס מבוזר ובלתי ניתן לשינוי שמונע זיוף נתונים ומבטל נקודות כשל בודדות במערכות תקשורת מכונה-למכונה בקנה מידה גדול.
למה משמשים בעיקר טוקני קריפטו של IoT?
טוקני קריפטו של IoT משמשים בעיקר לתשלום עבור רוחב פס ברשת, לתמרוץ משתמשים לשתף נתוני חיישנים של מכשירים ולביצוע תשלומים אוטומטיים בין מכונות ללא צורך בהתערבות אנושית או במערכות בנקאיות מסורתיות.
מהי רשת תשתית פיזית מבוזרת (DePIN) בתחום ה-IoT?
רשת תשתית פיזית מבוזרת (DePIN) משתמשת בטוקני IoT כדי לתמרץ כלכלית אנשים ברחבי העולם לפרוס ולתחזק חומרה פיזית, כגון נתבים אלחוטיים או כונני אחסון, וכך ליצור רשת תשתית בבעלות קהילתית.

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הכללת נכסים דיגיטליים בתחום האינטרנט של הדברים (IOT) יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.