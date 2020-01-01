בלוקצ'יינים של IoT מאפשרים העברת נתונים מאובטחת וללא צורך באמון בין מכשירים פיזיים מחוברים ומכונות חכמות. רשתות אלו משתמשות בפנקסים מבוזרים כדי להבטיח שלמות נתונים ולאפשר מיקרו-עסקאות אוטומטיות בכלכלות מכונה-למכונה (M2M). טוקנים בתחום זה משמשים לתשלום עבור רוחב פס ברשת, לתמרוץ שיתוף נתונים ולהפעלת תשתיות של ערים חכמות.
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