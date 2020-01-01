בלוקצ'יינים של IoT מאפשרים העברת נתונים מאובטחת וללא צורך באמון בין מכשירים פיזיים מחוברים ומכונות חכמות. רשתות אלו משתמשות בפנקסים מבוזרים כדי להבטיח שלמות נתונים ולאפשר מיקרו-עסקאות אוטומטיות בכלכלות מכונה-למכונה (M2M). טוקנים בתחום זה משמשים לתשלום עבור רוחב פס ברשת, לתמרוץ שיתוף נתונים ולהפעלת תשתיות של ערים חכמות.

בלוקצ'יינים של Internet of Things ‏(IoT) מתמודדים עם אתגרי סקיילביליות עצומים, מכיוון שהם חייבים לעבד באופן מאובטח מיליוני מיקרו-עסקאות בשנייה הנוצרות על ידי מיליארדי מכשירים חכמים, מבלי לגרום לעמלות רשת גבוהות מדי.

טוקני קריפטו של IoT משמשים בעיקר לתשלום עבור רוחב פס ברשת, לתמרוץ משתמשים לשתף נתוני חיישנים של מכשירים ולביצוע תשלומים אוטומטיים בין מכונות ללא צורך בהתערבות אנושית או במערכות בנקאיות מסורתיות.

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