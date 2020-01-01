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טוקנים מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 10.973
+1.36%
+4.67%
+17.40%
$ 7.24B
$ 118.05K
2
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,525.39
+0.10%
+0.01%
+3.62%
$ 73.90M
$ 599.10K

שאלות נפוצות

מהם מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 2 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $7.32B.
מהו הטוקן בעל מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, LINK הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 4.67% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 2 מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash פופולריים כוללים LINK, XAUM. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $7.32B. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום מערכת אקולוגית של שרשרת מפתחות Hash יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.