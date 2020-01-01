טוקני Binance HODLer Airdrop מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו כוללת מטבעות קריפטו שחולקו באמצעות תוכנית Binance HODLer Airdrop. איירדרופים אלו מתגמלים במיוחד משתמשים שמחזיקים BNB או נכסים ייעודיים אחרים בארנקי הבורסה שלהם לאורך תקופות מוגדרות. מעקב אחר מדד זה מאפשר לסוחרים לנתח את ביצועי השוק המשני של טוקנים שהופצו בהיקף רחב למשתמשים קמעונאיים.