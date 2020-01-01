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טוקני Binance HODLer Airdrop מובילים לפי שווי שוק

קטגוריה זו כוללת מטבעות קריפטו שחולקו באמצעות תוכנית Binance HODLer Airdrop. איירדרופים אלו מתגמלים במיוחד משתמשים שמחזיקים BNB או נכסים ייעודיים אחרים בארנקי הבורסה שלהם לאורך תקופות מוגדרות. מעקב אחר מדד זה מאפשר לסוחרים לנתח את ביצועי השוק המשני של טוקנים שהופצו בהיקף רחב למשתמשים קמעונאיים.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.007498
+1.19%
+15.08%
+23.64%
$ 470.13M
$ 114.21M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06639
0.00%
+0.55%
+0.52%
$ 189.00M
$ 940.36K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.09414
+0.06%
+15.10%
+21.47%
$ 169.58M
$ 57.97M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.31575
-0.08%
-4.18%
-14.17%
$ 104.67M
$ 368.27K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.3455
-0.55%
-0.44%
-13.11%
$ 82.84M
$ 6.86M
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.013876
+0.21%
+7.44%
+5.00%
$ 80.26M
$ 42.92M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2134
+0.19%
+1.96%
+15.14%
$ 60.67M
$ 278.27K
8
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.012066
+0.17%
+1.01%
+10.60%
$ 55.88M
$ 6.87M
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01838
+3.28%
+15.97%
+20.33%
$ 52.40M
$ 4.37M
10
BERA
BERA
BERA
$ 0.1725
-0.06%
+13.08%
+22.27%
$ 48.33M
$ 885.90K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.012347
+1.38%
+16.68%
+27.71%
$ 47.64M
$ 5.72M
12
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1752
-0.17%
-3.09%
+1.33%
$ 35.84M
$ 395.94K
13
0G
0G
0G
$ 0.1647
-2.10%
+8.17%
+2.01%
$ 34.72M
$ 517.55K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09365
+0.44%
+6.31%
-7.37%
$ 30.56M
$ 1.64M
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06708
-0.10%
+4.41%
+10.43%
$ 30.48M
$ 856.49K
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.008056
+0.07%
+3.53%
+3.22%
$ 27.30M
$ 7.50M
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006584
-0.38%
+7.29%
-1.66%
$ 26.32M
$ 9.07M
18
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.1022
+0.02%
+5.15%
+10.86%
$ 24.68M
$ 631.84K
19
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06554
-0.64%
+0.29%
+1.71%
$ 22.13M
$ 890.69K
20
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07663
-1.37%
+0.59%
-13.69%
$ 21.38M
$ 948.76K
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.007178
-0.18%
+2.32%
+12.03%
$ 16.48M
$ 8.79M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 4.052
-0.10%
+2.25%
+6.24%
$ 16.18M
$ 14.98K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002679
+0.30%
+6.19%
+11.40%
$ 14.73M
$ 19.88M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001866
+0.16%
+6.90%
+9.96%
$ 13.95M
$ 36.07B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.0246
+0.16%
+2.00%
+10.07%
$ 13.20M
$ 3.09M
26
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.0408
+0.52%
+4.36%
+7.42%
$ 12.16M
$ 1.58M
27
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.0169
+0.70%
+4.70%
+6.99%
$ 11.61M
$ 14.19M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05869
-0.92%
+4.68%
+16.92%
$ 11.44M
$ 1.07M
29
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.011041
-1.73%
+21.72%
+97.67%
$ 10.45M
$ 69.92M
30
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.0409
+0.02%
+6.59%
+9.02%
$ 9.84M
$ 1.39M
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.04176
+0.48%
+4.22%
+7.14%
$ 9.41M
$ 1.56M
32
THENA
THENA
THE
$ 0.06956
-0.42%
+8.18%
+13.51%
$ 9.19M
$ 849.80K
33
ERA
ERA
ERA
$ 0.05906
0.00%
+3.31%
-1.36%
$ 8.76M
$ 1.62M
34
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02186
+0.55%
+5.01%
+8.14%
$ 8.56M
$ 3.03M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002646
+2.67%
+5.88%
+20.54%
$ 7.96M
$ 39.56M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01836
-0.33%
+2.57%
+7.04%
$ 7.47M
$ 3.47M
37
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003642
-0.03%
+3.34%
+4.68%
$ 7.25M
$ 20.98M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02726
+0.59%
+1.60%
+9.36%
$ 5.36M
$ 2.50M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.03287
-0.45%
+13.10%
+35.79%
--
$ 14.12M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.07044
+0.27%
+4.00%
+4.91%
--
$ 802.81K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.06427
-0.23%
+7.88%
+3.57%
--
$ 1.89M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03666
+0.50%
-5.25%
+7.85%
--
$ 2.20M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.16537
+0.54%
+2.14%
-12.86%
--
$ 375.85K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1136
+0.27%
+3.67%
+8.04%
--
$ 674.07K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06688
-0.58%
+1.56%
+2.68%
--
$ 899.34K

שאלות נפוצות

מהי קטגוריית הקריפטו Binance HODLer Airdrops?
קטגוריית Binance HODLer Airdrops עוקבת אחר ביצועי טוקנים דיגיטליים שחולקו בחינם למשתמשים שמחזיקים נכסים מסוימים, בדרך כלל BNB, בארנקי Binance שלהם לאורך תקופה מוגדרת.
כיצד Binance HODLer Airdrops שונים מפרויקטי Binance Launchpool?
בעוד Binance Launchpool דורשת מהמשתמשים לבצע סטייקינג פעיל של טוקנים כדי להרוויח תגמולים, Binance HODLer Airdrops מחלקים טוקנים חדשים אוטומטית למשתמשים זכאים על בסיס צילומי מצב היסטוריים של יתרות הארנק שלהם.
מה מניע את המחיר ההתחלתי של טוקני Binance HODLer Airdrop?
המחיר ההתחלתי בשוק של טוקני Binance HODLer Airdrop מושפע במידה רבה מלחץ מכירה מיידי מצד מקבלי האיירדרופ, המאזן מול הנראות הגבוהה של רישום הטוקן בבורסת Binance.
כיצד סוחרים יכולים לנצל את תחום Binance HODLer Airdrops?
סוחרים מנתחים את תחום Binance HODLer Airdrops כדי לזהות טוקנים חדשים שייתכן ונמכרו יתר על המידה על ידי מקבלי האיירדרופ, מה שעשוי להציע נקודות כניסה אטרקטיביות לאחר ירידת לחץ המכירה הראשוני.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום ירידות אוויר של Binance HODLer יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.