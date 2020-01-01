קטגוריה זו כוללת מטבעות קריפטו שחולקו באמצעות תוכנית Binance HODLer Airdrop. איירדרופים אלו מתגמלים במיוחד משתמשים שמחזיקים BNB או נכסים ייעודיים אחרים בארנקי הבורסה שלהם לאורך תקופות מוגדרות. מעקב אחר מדד זה מאפשר לסוחרים לנתח את ביצועי השוק המשני של טוקנים שהופצו בהיקף רחב למשתמשים קמעונאיים.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום ירידות אוויר של Binance HODLer יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.