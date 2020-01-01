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טוקנים אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT מובילים לפי שווי שוק

גלה את המטבעות המובילים בביצועים הגבוהים ביותר אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT בתחום זה. המטבעות שלהלן מדורגים לפי שווי שוק, מה שמסייע לך לעקוב בקלות אחר מגמות השוק ולגלות הזדמנויות מסחר.

#
מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.007527
+1.19%
+15.08%
+23.64%
$ 470.13M
$ 114.21M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1333
-0.23%
+3.76%
+7.19%
$ 132.60M
$ 1.37M
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00148971
+0.50%
+0.08%
+16.97%
$ 45.70M
$ 83.97K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.00268
+0.30%
+6.19%
+11.40%
$ 14.73M
$ 19.88M
5
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001299
+1.09%
+6.92%
+14.58%
$ 10.12M
$ 50.82M
6
ALI
ALI
ALI
$ 0.00108
+0.09%
+3.05%
+3.75%
$ 9.85M
$ 8.55M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00014408
+0.22%
+0.02%
+15.25%
$ 6.75M
$ 234.18K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00189443
+0.46%
--
-0.21%
$ 1.71M
$ 188.98
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0.00059058
+0.52%
+0.13%
+51.18%
$ 590.57K
$ 14.34K
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0.00070556
0.00%
0.00%
-1.55%
$ 272.00K
$ 187.07
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0.05466
+0.09%
+1.07%
+2.51%
--
$ 986.14K

שאלות נפוצות

מהם אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT טוקנים אלו ולמה הם פופולריים?
אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT טוקנים מייצגים קבוצה של פרויקטי קריפטו המתמקדים בנושא או בטכנולוגיה משותפים. קטגוריה זו משכה תשומת לב רבה מצד סוחרים, כאשר כיום ישנם 12 טוקנים במעקב ב-MEXC ושווי שוק כולל של $692.47M.
מהו הטוקן בעל אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT הביצועים הטובים ביותר כרגע?
מבין אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT הטוקנים הנמצאים במעקב ב-MEXC, PENGU הציג את הביצועים החזקים ביותר לאחרונה עם שינוי מחיר של 15.08% במהלך 24 השעות האחרונות. נתוני הביצועים מתעדכנים בזמן אמת ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי השוק.
כמה אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT טוקנים יש ב-MEXC?
MEXC עוקבת כיום אחר 12 אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT טוקנים, כולל פרויקטים הניתנים למסחר וגם פרויקטים טרום-רישום. טוקנים אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT פופולריים כוללים PENGU, APE, LION. טוקנים חדשים מתווספים באופן קבוע ככל שהקטגוריה מתפתחת.
מהו שווי השוק הכולל של אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT הקטגוריה?
שווי השוק הכולל של כל אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT הטוקנים בקטגוריה זו הוא כ $692.47M. נתון זה משקף את הערך הכולל של הקטגוריה והוא נתון לשינויים בזמן אמת בהתאם לתנודות השוק.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום אסימונים שהוטלו באוויר על ידי פרויקטי NFT יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.