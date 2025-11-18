Catalyse AI מחיר היום

מחיר Catalyse AI (CAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0033687, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAI ל USD הוא $ 0.0033687 לכל CAI.

Catalyse AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 336,870, עם היצע במחזור של 100.00M CAI. ב‑24 השעות האחרונות, CAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.12569, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00180061.

ביצועים לטווח קצר, CAI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Catalyse AI (CAI) מידע שוק

שווי שוק $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Catalyse AI הוא $ 336.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 336.87K.