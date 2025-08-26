Catacomb (CATA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00261117$ 0.00261117 $ 0.00261117 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) -2.04% שינוי מחיר (7D) -2.04%

Catacomb (CATA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00261117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Catacomb (CATA) מידע שוק

שווי שוק $ 51.74K$ 51.74K $ 51.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.74K$ 51.74K $ 51.74K אספקת מחזור 203.51M 203.51M 203.51M אספקה כוללת 203,506,075.866008 203,506,075.866008 203,506,075.866008

