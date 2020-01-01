Cat Wif Hat (CWH) טוקנומיקה
CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem.
Cat Wif Hat (CWH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Cat Wif Hat (CWH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של CWH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות CWHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את CWHטוקניומיקה, חקרו אתCWHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
