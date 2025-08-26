עוד על CATWIF

Cat Wif Hands סֵמֶל

Cat Wif Hands מחיר (CATWIF)

לא רשום

1 CATWIF ל USDמחיר חי:

--
----
-4.30%1D
mexc
USD
Cat Wif Hands (CATWIF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:01:37 (UTC+8)

Cat Wif Hands (CATWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.34%

+3.32%

+3.32%

Cat Wif Hands (CATWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATWIF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Wif Hands (CATWIF) מידע שוק

$ 34.82K
$ 34.82K$ 34.82K

--
----

$ 34.82K
$ 34.82K$ 34.82K

131.72B
131.72B 131.72B

131,716,886,149.34993
131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

שווי השוק הנוכחי של Cat Wif Hands הוא $ 34.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATWIF הוא 131.72B, עם היצע כולל של 131716886149.34993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.82K.

Cat Wif Hands (CATWIF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cat Wif Handsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat Wif Hands ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat Wif Hands ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cat Wif Handsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.34%
30 ימים$ 0-9.91%
60 ימים$ 0+48.68%
90 ימים$ 0--

מה זהCat Wif Hands (CATWIF)

The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network

Cat Wif Hands (CATWIF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cat Wif Handsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cat Wif Hands (CATWIF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cat Wif Hands (CATWIF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cat Wif Hands.

בדוק את Cat Wif Hands תחזית המחיר עכשיו‏!

CATWIF למטבעות מקומיים

Cat Wif Hands (CATWIF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cat Wif Hands (CATWIF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CATWIF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cat Wif Hands (CATWIF)

כמה שווה Cat Wif Hands (CATWIF) היום?
החי CATWIFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CATWIF ל USD?
המחיר הנוכחי של CATWIF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cat Wif Hands?
שווי השוק של CATWIF הוא $ 34.82K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CATWIF?
ההיצע במחזור של CATWIF הוא 131.72B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CATWIF?
‏‏CATWIF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CATWIF?
CATWIF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CATWIF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CATWIF הוא -- USD.
האם CATWIF יעלה השנה?
CATWIF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CATWIF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Cat Wif Hands (CATWIF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

