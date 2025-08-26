Cat Wif Hands (CATWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.34% שינוי מחיר (7D) +3.32% שינוי מחיר (7D) +3.32%

Cat Wif Hands (CATWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATWIF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Wif Hands (CATWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 34.82K$ 34.82K $ 34.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.82K$ 34.82K $ 34.82K אספקת מחזור 131.72B 131.72B 131.72B אספקה כוללת 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

שווי השוק הנוכחי של Cat Wif Hands הוא $ 34.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATWIF הוא 131.72B, עם היצע כולל של 131716886149.34993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.82K.