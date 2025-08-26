Cat Poop Joystick (N64) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0019511$ 0.0019511 $ 0.0019511 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Cat Poop Joystick (N64) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, N64 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. N64השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0019511, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, N64 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Poop Joystick (N64) מידע שוק

שווי שוק $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,931,808.51 999,931,808.51 999,931,808.51

שווי השוק הנוכחי של Cat Poop Joystick הוא $ 19.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של N64 הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999931808.51. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.26K.