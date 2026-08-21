Cat in Hoodie מחיר היום

מחיר Cat in Hoodie (HODI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HODI ל USD הוא $ 0 לכל HODI.

Cat in Hoodie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,175, עם היצע במחזור של 999.94M HODI. ב‑24 השעות האחרונות, HODI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00218475, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HODI נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +52.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cat in Hoodie (HODI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.18K$ 31.18K $ 31.18K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,939,989.0 999,939,989.0 999,939,989.0

שווי השוק הנוכחי של Cat in Hoodie הוא $ 31.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODI הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999939989.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.18K.