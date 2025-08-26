עוד על CATGF

cat girl סֵמֶל

cat girl מחיר (CATGF)

לא רשום

1 CATGF ל USDמחיר חי:

--
----
-11.40%1D
mexc
USD
cat girl (CATGF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:09:51 (UTC+8)

cat girl (CATGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02035891
$ 0.02035891$ 0.02035891

$ 0
$ 0$ 0

-1.15%

-11.84%

-3.53%

-3.53%

cat girl (CATGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02035891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATGF השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cat girl (CATGF) מידע שוק

$ 83.73K
$ 83.73K$ 83.73K

--
----

$ 83.73K
$ 83.73K$ 83.73K

999.74M
999.74M 999.74M

999,738,804.301732
999,738,804.301732 999,738,804.301732

שווי השוק הנוכחי של cat girl הוא $ 83.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATGF הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999738804.301732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.73K.

cat girl (CATGF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של cat girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcat girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcat girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cat girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.84%
30 ימים$ 0-12.42%
60 ימים$ 0-21.46%
90 ימים$ 0--

מה זהcat girl (CATGF)

The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.

cat girl (CATGF) משאב

האתר הרשמי

cat girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה cat girl (CATGF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות cat girl (CATGF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור cat girl.

בדוק את cat girl תחזית המחיר עכשיו‏!

CATGF למטבעות מקומיים

cat girl (CATGF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של cat girl (CATGF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CATGF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על cat girl (CATGF)

כמה שווה cat girl (CATGF) היום?
החי CATGFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CATGF ל USD?
המחיר הנוכחי של CATGF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של cat girl?
שווי השוק של CATGF הוא $ 83.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CATGF?
ההיצע במחזור של CATGF הוא 999.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CATGF?
‏‏CATGF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02035891 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CATGF?
CATGF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CATGF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CATGF הוא -- USD.
האם CATGF יעלה השנה?
CATGF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CATGF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:09:51 (UTC+8)

