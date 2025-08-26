cat girl מחיר (CATGF)
-1.15%
-11.84%
-3.53%
-3.53%
cat girl (CATGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02035891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATGF השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של cat girl הוא $ 83.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATGF הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999738804.301732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.73K.
במהלך היום, השינוי במחיר של cat girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcat girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלcat girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של cat girlל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.84%
|30 ימים
|$ 0
|-12.42%
|60 ימים
|$ 0
|-21.46%
|90 ימים
|$ 0
|--
The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.