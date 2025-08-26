cat girl (CATGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02035891$ 0.02035891 $ 0.02035891 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.15% שינוי מחיר (1D) -11.84% שינוי מחיר (7D) -3.53% שינוי מחיר (7D) -3.53%

cat girl (CATGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02035891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATGF השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

cat girl (CATGF) מידע שוק

שווי שוק $ 83.73K$ 83.73K $ 83.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.73K$ 83.73K $ 83.73K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,738,804.301732 999,738,804.301732 999,738,804.301732

שווי השוק הנוכחי של cat girl הוא $ 83.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATGF הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999738804.301732. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.73K.