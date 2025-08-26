Cat getting fade (CGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0034452$ 0.0034452 $ 0.0034452 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.73% שינוי מחיר (1D) -4.98% שינוי מחיר (7D) -1.26% שינוי מחיר (7D) -1.26%

Cat getting fade (CGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0034452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGF השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -4.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat getting fade (CGF) מידע שוק

שווי שוק $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,994,868.0 999,994,868.0 999,994,868.0

שווי השוק הנוכחי של Cat getting fade הוא $ 8.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGF הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994868.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.77K.