Cat getting fade סֵמֶל

Cat getting fade מחיר (CGF)

לא רשום

1 CGF ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cat getting fade (CGF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:44:19 (UTC+8)

Cat getting fade (CGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0034452
$ 0.0034452$ 0.0034452

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-4.98%

-1.26%

-1.26%

Cat getting fade (CGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0034452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGF השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, -4.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat getting fade (CGF) מידע שוק

$ 8.77K
$ 8.77K$ 8.77K

--
----

$ 8.77K
$ 8.77K$ 8.77K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,868.0
999,994,868.0 999,994,868.0

שווי השוק הנוכחי של Cat getting fade הוא $ 8.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGF הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994868.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.77K.

Cat getting fade (CGF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cat getting fadeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat getting fade ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat getting fade ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cat getting fadeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.98%
30 ימים$ 0-9.52%
60 ימים$ 0+22.12%
90 ימים$ 0--

מה זהCat getting fade (CGF)

The project is based on a cat getting a fade at the barbershop. A community takeover. No developer. Purely a meme!

Cat getting fade (CGF) משאב

האתר הרשמי

Cat getting fadeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cat getting fade (CGF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cat getting fade (CGF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cat getting fade.

בדוק את Cat getting fade תחזית המחיר עכשיו‏!

CGF למטבעות מקומיים

Cat getting fade (CGF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cat getting fade (CGF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cat getting fade (CGF)

כמה שווה Cat getting fade (CGF) היום?
החי CGFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGF ל USD?
המחיר הנוכחי של CGF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cat getting fade?
שווי השוק של CGF הוא $ 8.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGF?
ההיצע במחזור של CGF הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGF?
‏‏CGF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0034452 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGF?
CGF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CGF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGF הוא -- USD.
האם CGF יעלה השנה?
CGF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
