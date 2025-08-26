עוד על CUCK

CUCK מידע על מחיר

CUCK אתר רשמי

CUCK טוקניומיקה

CUCK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cat Duck סֵמֶל

Cat Duck מחיר (CUCK)

לא רשום

1 CUCK ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cat Duck (CUCK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:13:50 (UTC+8)

Cat Duck (CUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00253203
$ 0.00253203$ 0.00253203

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.26%

+8.26%

Cat Duck (CUCK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00253203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUCK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Duck (CUCK) מידע שוק

$ 11.97K
$ 11.97K$ 11.97K

--
----

$ 11.97K
$ 11.97K$ 11.97K

999.29M
999.29M 999.29M

999,294,663.732023
999,294,663.732023 999,294,663.732023

שווי השוק הנוכחי של Cat Duck הוא $ 11.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUCK הוא 999.29M, עם היצע כולל של 999294663.732023. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.97K.

Cat Duck (CUCK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cat Duckל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat Duck ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat Duck ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cat Duckל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-9.80%
60 ימים$ 0+20.57%
90 ימים$ 0--

מה זהCat Duck (CUCK)

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cat Duck (CUCK) משאב

האתר הרשמי

Cat Duckתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cat Duck (CUCK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cat Duck (CUCK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cat Duck.

בדוק את Cat Duck תחזית המחיר עכשיו‏!

CUCK למטבעות מקומיים

Cat Duck (CUCK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cat Duck (CUCK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUCK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cat Duck (CUCK)

כמה שווה Cat Duck (CUCK) היום?
החי CUCKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUCK ל USD?
המחיר הנוכחי של CUCK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cat Duck?
שווי השוק של CUCK הוא $ 11.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUCK?
ההיצע במחזור של CUCK הוא 999.29M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUCK?
‏‏CUCK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00253203 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUCK?
CUCK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CUCK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUCK הוא -- USD.
האם CUCK יעלה השנה?
CUCK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUCK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:13:50 (UTC+8)

Cat Duck (CUCK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.