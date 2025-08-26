Cat Duck (CUCK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00253203$ 0.00253203 $ 0.00253203 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.26% שינוי מחיר (7D) +8.26%

Cat Duck (CUCK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00253203, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUCK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Duck (CUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 11.97K$ 11.97K $ 11.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.97K$ 11.97K $ 11.97K אספקת מחזור 999.29M 999.29M 999.29M אספקה כוללת 999,294,663.732023 999,294,663.732023 999,294,663.732023

שווי השוק הנוכחי של Cat Duck הוא $ 11.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUCK הוא 999.29M, עם היצע כולל של 999294663.732023. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.97K.