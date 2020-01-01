Castle Of Blackwater (COBE) טוקנומיקה
Castle Of Blackwater (COBE) מידע
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming.
In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart.
Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves.
Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave.
The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
Castle Of Blackwater (COBE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Castle Of Blackwater (COBE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Castle Of Blackwater (COBE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Castle Of Blackwater (COBE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של COBE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות COBEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את COBEטוקניומיקה, חקרו אתCOBEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
COBE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן COBE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COBE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
