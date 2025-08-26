Castle Of Blackwater (COBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01104956 גבוה 24 שעות $ 0.01396342 שיא כל הזמנים $ 0.78505 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00797953 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) +1.68% שינוי מחיר (7D) +9.10%

Castle Of Blackwater (COBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01309662. במהלך 24 השעות האחרונות, COBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01104956 לבין שיא של $ 0.01396342, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.78505, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00797953.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COBE השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, +1.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Castle Of Blackwater (COBE) מידע שוק

שווי שוק $ 97.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.31M אספקת מחזור 7.47M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Castle Of Blackwater הוא $ 97.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COBE הוא 7.47M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.31M.