Casinu Inu מחיר היום

מחיר Casinu Inu (CASINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CASINU ל USD הוא $ 0 לכל CASINU.

Casinu Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 60,669, עם היצע במחזור של 100.00B CASINU. ב‑24 השעות האחרונות, CASINU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CASINU נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו +30.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Casinu Inu (CASINU) מידע שוק

שווי שוק $ 60.67K$ 60.67K $ 60.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.67K$ 60.67K $ 60.67K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Casinu Inu הוא $ 60.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASINU הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.67K.