CashDog מחיר היום

מחיר CashDog (CASHDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CASHDOG ל USD הוא $ 0 לכל CASHDOG.

CashDog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,379, עם היצע במחזור של 1.00B CASHDOG. ב‑24 השעות האחרונות, CASHDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CASHDOG נע ב -- בשעה האחרונה ו +21.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CashDog (CASHDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.38K$ 39.38K $ 39.38K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CashDog הוא $ 39.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASHDOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.38K.