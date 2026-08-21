Cashcat Strategy מחיר היום

מחיר Cashcat Strategy (CATSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 25.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATSTR ל USD הוא $ 0 לכל CATSTR.

Cashcat Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 140,785, עם היצע במחזור של 1.00B CATSTR. ב‑24 השעות האחרונות, CATSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATSTR נע ב -3.33% בשעה האחרונה ו -67.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.42K.

Cashcat Strategy (CATSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 140.79K$ 140.79K $ 140.79K נפח (24 שעות) $ 28.42K$ 28.42K $ 28.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 140.79K$ 140.79K $ 140.79K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cashcat Strategy הוא $ 140.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.42K. ההיצע במחזור של CATSTR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 140.79K.