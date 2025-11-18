CashBunny מחיר היום

מחיר CashBunny (BUNNY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006785, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUNNY ל USD הוא $ 0.00006785 לכל BUNNY.

CashBunny כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 101,450, עם היצע במחזור של 1.50B BUNNY. ב‑24 השעות האחרונות, BUNNY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00011947, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006697.

ביצועים לטווח קצר, BUNNY נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CashBunny (BUNNY) מידע שוק

שווי שוק $ 101.45K$ 101.45K $ 101.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.81K$ 109.81K $ 109.81K אספקת מחזור 1.50B 1.50B 1.50B אספקה כוללת 1,618,480,902.670985 1,618,480,902.670985 1,618,480,902.670985

שווי השוק הנוכחי של CashBunny הוא $ 101.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNNY הוא 1.50B, עם היצע כולל של 1618480902.670985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.81K.