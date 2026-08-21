Cash Dog מחיר היום

מחיר Cash Dog (CASHDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CASHDOG ל USD הוא $ 0 לכל CASHDOG.

Cash Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,694, עם היצע במחזור של 1.00B CASHDOG. ב‑24 השעות האחרונות, CASHDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CASHDOG נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -9.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cash Dog (CASHDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 35.69K$ 35.69K $ 35.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.69K$ 35.69K $ 35.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cash Dog הוא $ 35.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASHDOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.69K.