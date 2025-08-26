Carry (CRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.084369$ 0.084369 $ 0.084369 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00016135$ 0.00016135 $ 0.00016135 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Carry (CRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00018009. במהלך 24 השעות האחרונות, CRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084369, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00016135.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carry (CRE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carry הוא $ 1.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.80M.