Carrot by Puffer מחיר היום

מחיר Carrot by Puffer (CARROT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00554154, עם שינוי של 3.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CARROT ל USD הוא $ 0.00554154 לכל CARROT.

Carrot by Puffer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 501,802, עם היצע במחזור של 90.55M CARROT. ב‑24 השעות האחרונות, CARROT סחר בין $ 0.00535087 (נמוך) ל $ 0.00554241 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.686871, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00277692.

ביצועים לטווח קצר, CARROT נע ב -- בשעה האחרונה ו +32.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 692.76.

Carrot by Puffer (CARROT) מידע שוק

שווי שוק $ 501.80K$ 501.80K $ 501.80K נפח (24 שעות) $ 692.76$ 692.76 $ 692.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 554.15K$ 554.15K $ 554.15K אספקת מחזור 90.55M 90.55M 90.55M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Carrot by Puffer הוא $ 501.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 692.76. ההיצע במחזור של CARROT הוא 90.55M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 554.15K.