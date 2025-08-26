עוד על SAINT

Carlo Acutis סֵמֶל

Carlo Acutis מחיר (SAINT)

לא רשום

1 SAINT ל USDמחיר חי:

$0.00380259
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Carlo Acutis (SAINT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:26:38 (UTC+8)

Carlo Acutis (SAINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00325204
24 שעות נמוך
$ 0.003991
גבוה 24 שעות

$ 0.00325204
$ 0.003991
$ 0.00413395
$ 0
+1.34%

-3.40%

+7.87%

+7.87%

Carlo Acutis (SAINT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00380259. במהלך 24 השעות האחרונות, SAINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00325204 לבין שיא של $ 0.003991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00413395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAINT השתנה ב +1.34% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Carlo Acutis (SAINT) מידע שוק

$ 3.82M
--
$ 3.82M
999.32M
999,323,540.528042
שווי השוק הנוכחי של Carlo Acutis הוא $ 3.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAINT הוא 999.32M, עם היצע כולל של 999323540.528042. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.82M.

Carlo Acutis (SAINT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Carlo Acutisל USDהיה $ -0.000134061737321375.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCarlo Acutis ל USDהיה . $ +0.0032941551.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCarlo Acutis ל USDהיה $ +0.0089983257.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Carlo Acutisל USDהיה $ +0.00339737073187976504.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000134061737321375-3.40%
30 ימים$ +0.0032941551+86.63%
60 ימים$ +0.0089983257+236.64%
90 ימים$ +0.00339737073187976504+838.40%

מה זהCarlo Acutis (SAINT)

Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo.

Carlo Acutis (SAINT) משאב

האתר הרשמי

Carlo Acutisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Carlo Acutis (SAINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Carlo Acutis (SAINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Carlo Acutis.

בדוק את Carlo Acutis תחזית המחיר עכשיו‏!

SAINT למטבעות מקומיים

Carlo Acutis (SAINT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Carlo Acutis (SAINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Carlo Acutis (SAINT)

כמה שווה Carlo Acutis (SAINT) היום?
החי SAINTהמחיר ב USD הוא 0.00380259 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAINT ל USD?
המחיר הנוכחי של SAINT ל USD הוא $ 0.00380259. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Carlo Acutis?
שווי השוק של SAINT הוא $ 3.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAINT?
ההיצע במחזור של SAINT הוא 999.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAINT?
‏‏SAINT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00413395 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAINT?
SAINT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SAINT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAINT הוא -- USD.
האם SAINT יעלה השנה?
SAINT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAINT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:26:38 (UTC+8)

Carlo Acutis (SAINT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

